遮打花園部份示威者與警方衝突。(圖/東網)

7月21日民陣發起遊行，最終部份示威者轉戰中聯辦，並與防暴警於上環一帶發生衝突，警方施放多枚催淚彈、橡膠子彈及海綿彈等。有團體今日(28日)發起「全城追究上環開槍大遊行」，反對警方於當日向示威者開槍。有示威者沿路高喊「警察可恥」，部分遊行人士包圍位於灣仔的警察總部。

由於遊行被警方反對，僅准許於中環遮打花園舉行集會。發起人劉頴匡估計，會有市民願意冒風險堅持遊行權利。

集會開始不久，警方於德輔道中截停一輛私家車，引發集會人士衝出馬路與警員口角。大批集會人士其後一直沿馬路，向金鐘、灣仔方向前進，有示威者表明，終點會在銅鑼灣。

約下午4時，劉頴匡在電車路上向警察現場指揮官對話，指警方做法難以令集會人士返回集會，他應警方要求，呼籲民眾返回集會，不過未有示威者理會。部分示威者開始包圍位於灣仔軍器廠街的警察總部，警察加強防衛拒馬，附近商店關門暫停營業。

佔據馬路的集會人士，仍源源不絕由遮打花園走出路面，而隊頭已經過灣仔電腦城外。而在干諾道中大會堂對面，有部份示威者打算架設路障，阻礙交通。換言之，示威者已呈東西方向兵分兩路佔據馬路。

此外，遮打花園集會現場仍有近千人靜坐，另有不少穿黑衣的集會人士從遮打出發，向金鐘方向前進。而集會現場暫未見有警員維持秩序。

(中時 )