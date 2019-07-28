原音反毒音樂會活動中，立委、議員和警方一起犯罪預防宣導。（胡欣男翻攝）

為關懷原住民永續發展、經濟產業及文化教育，台北市警中山分局與台灣原住民族文創農特產業發展協會，27日在花博公園花海廣場，舉辦原音反毒音樂會，由分局長楊哲昌率員宣導，激發原住民反毒意識，推廣警政署「安居專案」，全面反毒，淨化治安。

除警方外，主辦單位也邀請立委鄭天財及台北市議員李傅中武共襄盛舉反毒。楊哲昌則在活動中呼籲，雖然警方目前全力執行「安居專案」、「青春專案」的緝毒行動，但防制、查緝毒品不只是警政單位的工作，更需要社會大眾一起攜手反毒。他希望結合民力深入各鄰里社區，將毒品全力掃除，讓毒蟲無所遁形。

為了讓民眾對新興毒品有進一步認識，中山分局在現場設置宣導攤位，透過印有毒品危害的記憶遊戲卡有獎徵答，讓民眾機智闖關、抽獎，了解目前各種新興毒品危害，包括彩虹煙、毒咖啡、毒梅片等，以及住戶涉毒會出現哪些特徵，以利民眾注意、通報。

活動中除宣導反毒，也針對年長者進行反詐騙宣導，以防年長者因為資訊不平等的情況下而遭騙。另外交通安全宣導，則針對行人安全及酒駕新制加強宣傳。

(中時 )