安妮、Apple、李㼈、邱宇辰及況明潔近日錄衛視中文台《一袋女王》，大聊「千金難買好室友」主題。安妮透露，她19歲時在日本主持節目，當時有個帥氣日本男生追求她，不僅送大束玫瑰花，還常帶她去吃高級餐廳，有次她在宿舍廚房做菜，把手機放在桌上，沒想到捷克室友竟偷開安妮手機抄下日本男生的電話，然後私訊對方，抹黑安妮很多人追，要他改追自己。

Apple曝洗澡被偷窺的˙過往經驗。（衛視中文台提供）

安妮無奈地說：「她表面上，在宿舍裡還跟我當好朋友。」直到有次三人聚餐，因為要傳照片，她與日本男生互看彼此手機，她才看到捷克室友傳給男生的訊息，「昨天好好玩，我們明天再約。」安妮發現兩人竟私下偷來往，當下她非常震驚，忍不住哭著問室友怎麼回事，室友立刻收拾東西閃人。安妮哭了一整夜後，室友煮了碗湯來道歉，安妮才說出真實感受：「那個男生根本不重要，我傷心的是，以為是好朋友的室友竟然這樣對我。」她坦言現在回想此事，仍覺得傷心。

Apple則透露，她就讀華岡藝校時，與女生合租房子，那棟房子還有另外2個大學生男租客，整棟房子的租客合用一間廁所，由於廁所對外窗開在樓梯上，因此洗澡時一定得關窗，否則會春光外洩。有一年冬天，Apple正要洗澡，因為開熱水，整間廁所都是霧氣，她想說開一點縫通風，沒想到洗完澡移到洗手台要洗臉時，她順手將鏡子上的霧氣抹去，竟然從鏡子看到，開來通風的窗戶隙縫藏著一隻眼睛，她當場尖叫出聲。與室友討論後，她才發現自從那2個男大生搬進來，內褲都會不見，因此找機會趕快搬家。

(中時 )