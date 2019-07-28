信睽違2年半推出新專輯《煉金術》，一改過去爆發式唱腔，挑戰走溫暖路線，獲得不少資深樂評讚賞，新專輯更再度奪下唱片銷售榜冠軍，第三波主打〈糾纏〉MV邀請當年以〈寂寞寂寞就好〉奪下金曲獎最佳錄影帶的導演徐筠軒親自操刀，透過畫面反差與色調偏濃郁，部分畫面將以抽色或曝光過度處理，信對於這作品相當滿意，大讚「我超愛這支mv給我的悸動、特別喜歡男女主角的氣質、前後也就看了50幾遍。」

信新歌〈糾纏〉邀請金曲獎最佳錄影帶導演徐筠軒操刀，對於作品信相當滿意，大讚「我超愛這支mv給我的悸動、特別喜歡男女主角的氣質、前後也就看了50幾遍。」圖／何樂音樂提供

信新歌〈糾纏〉邀請金曲獎最佳錄影帶導演徐筠軒操刀，對於作品信相當滿意，大讚「我超愛這支mv給我的悸動、特別喜歡男女主角的氣質、前後也就看了50幾遍。」圖／何樂音樂提供

〈糾纏〉由Victor劉偉德及Andrew Page共同譜曲，歌曲講述「愛情裡的人心可以有多複雜？」，人受困在未竟之愛裡的永不饜足，顧此望彼，得不到的焦慮，以及得到之後的厭煩，兩件事會不斷積累、愈想壓抑愈壓不住，整首歌不斷地在同一個平行大小調的音階裡穿梭變換，歌曲的旋律線條、曲式行進因而格外纏繞，歌詞統籌李格弟一筆一劃情緒愈來愈濃的詞完美結合。

信此次挑戰自我，一改過去高亢嘶吼的嗓音，改唱內斂的歌曲，在上電台通告時，也感觸地說「我戴著耳機、想著我的音樂、我的用心、我的一切努力，正透過遙遠衛星傳遞到認識與不認識的人的耳裡、雖然不是第一次了、但依舊很激動、在訊息如此片段與快速的年代、我還是想盡力的讓自己不被淹沒、用心唱來感染聽歌的人、我從來都不懷疑我的能力、只有放下姿態去探索、才能有更多的好事會發生」。

(中時 )