台南市連續舉辦7年的跨年三部曲確定畫下句號，但左鎮二寮日出美景仍是觀光重點，西拉雅風景區管理處即日起自9月中連續8個周末舉辦活動，遊客賞日出、雲海還能聽音樂會。（莊曜聰攝）

台南市連續舉辦7年的跨年三部曲活動今年確定畫下句點，包括井仔腳鹽田送夕陽、左鎮二寮看日出等活動將回歸常態，結合各自適合的季節及時間點向民眾推廣旅遊行程，其中二寮日出從5月到9月是最佳賞景時間，西拉雅國家風景區管理處即日起到9月15日連續8個周末都會舉辦「就愛撩日出—二寮曙光雲海音樂會」，讓遊客在音樂聲襯托下，欣賞日出、雲海美景。

西拉雅管理處指出，台南左鎮二寮擁有全台最低海拔的日出雲海，曙光乍現時範圍目視距離超過百公尺以上，層層堆疊的山峰呈現出氣勢磅礡的景象，宛若東方山水潑墨畫蔚為壯觀，不僅是民眾追日的必去景點，也是攝影愛好者口中「北格頭、中五城、南二寮」台灣三大必拍日出景點，左鎮二寮在交通上也相對方便。

以往為配合台南市政府的跨年三部曲活動，都會選在元旦舉辦二寮賞日出活動，可惜近年來常常因為天公不做美，雲層太厚使得遊客沒能欣賞到日出與雲海相輝映的壯闊美景，因此雲管處決定在夏秋季節舉辦「二寮曙光雲海音樂會」活動，邀請不插電中式樂團表演，讓遊客體驗置身於一幅會動的山水畫中，還有曙光市集提供美食、咖啡，在視覺、聽覺、味覺上都獲得滿足。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，活動結合在地業者推出許多優惠，音樂會現場也發放限量約1200張的「好康多多卡」，參與活動遊客可憑證購得左鎮化石園區優惠票(限當日使用、一人一票)，並享有大坑休閒農場、晨曦山莊／紅瓦厝、趣淘漫旅、556吉荷民宿、南科贊美酒店、新化老街168民宿、龜丹溫泉、倚月觀荷民宿等食宿與購物優惠，旅行社則推出一日遊及二日遊行程，歡迎遊客前來賞曙光雲海並留宿左鎮，體驗在地的特色及文化。

(中時 )