新北市交通局去年6月起，針對賣場、百貨公司、火車站、醫療院所及觀光遊樂園區內，佔用婦幼專用車位者展開加強查緝，迄今已取締546件。（交通局提供）

新北市交通局去年6月起，針對賣場、百貨公司、火車站、醫療院所及觀光遊樂園區內，佔用婦幼專用車位者展開加強查緝，違規車主可處最高1200元罰緩，迄今已取締546件；另佔用身心障礙者專用車位部分，則已取締301件違規；交通局提醒，有需求且符合資格的民眾，可攜帶孕婦或兒童健康手冊申辦。

交通局停車管理科長吳政諺表示，1年來加強宣導婦幼專用車位的對象及相關規定，由交通局通令各停車場業者加強巡場，針對違停車輛，採夾單警告，雖然大多數的車主都了解法令相關規定，但當聯合稽查小組勸離違規占用的車主時，仍不時遭到惡言相向。

交通局表示，由於車主須在車內擋風玻璃放置「孕婦、育有6歲以下兒童者之停車位識別證」，且車上要有孕婦或幼兒才可使用婦幼車位，為了避免不必要的爭議，新北市交通局也特別設計臨時識別証，提供給忘了帶證，但實際合乎條件需求的民眾使用。

交通局表示，自6月29日稽查首日迄今一個月來，共取締546件，違規車主可處最高1200元罰鍰；交通局也再次提醒婦幼車位及身心障礙者車位皆屬專用車位，應留給真正有需要的民眾使用，未具停放資格者切勿違規占用。

交通局提醒，有停車需求且符合資格的民眾，可攜帶孕婦或兒童健康手冊至交通局2處辦公室、6處停車管理場及105處公有停車場申辦領取停車位識別證。

(中時 )