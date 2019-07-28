花蓮市長魏嘉賢（中）藉父親節送禮，關懷長者，特別叮嚀近日炎熱，要注意防曬與補充水分，提防中暑。（花蓮市公所提供）

下週就是父親節了，花蓮市長魏嘉賢特別準備了實用手電筒及11合1工具組給福氣站與關懷據點的長者。日前於國強福氣站送上禮品，收到的長者都非常開心。魏嘉賢也關懷長輩們，夏日炎熱，要多喝水，預防中暑。

魏嘉賢於27日與社勞課長蕭子蔚至國強福氣站探望長者，市民代表楊哲灃與縣議員魏嘉彥等人也到場示意。魏嘉賢說，又到了一年一度的父親節，公所將於8月3日舉辦父親表揚大會，也準備實用禮物送給社區老人家，表達敬意。

花蓮近日高溫不下，紫外線指數也偏高，魏嘉賢特別提醒老人家們外出時一定要注意防曬，多補充水分，避免中暑，也呼籲家中子女關心家中老人，多家陪伴，讓長者們安養晚年。

此次提供的禮品便於攜帶且不佔空間，手電筒能於停電時使用，多功能工具組包含小剪刀、開瓶器、螺絲刀、銼刀、開罐器等11種功能，非常實用。社勞科課長蕭子蔚表示，此次禮品經公所團隊精心挑選，希望藉工具組的實用方便，讓老人家們在做事的時候能更輕鬆上手。

市公所表示，本次父親節禮品預計將送出900份，發送地點包括社區福氣站、關懷據點、各里里長與部落頭目等，送上市公所全體對於長輩的關懷與尊敬。

(中時 )