林書豪跟威剛科技董事長陳立白(左二)、XPG電競長尹世豪(右一)開心合照。(黃及人攝)

趕在今年台灣之行最後1天，林書豪跟威剛科技旗下電競品牌「XPG」結盟，全力贊助豪哥擁有的職業電競隊伍「J.Storm」，更親自下場跟知名實況主路子玄與黑貓老師體驗射擊遊戲快感，嘴巴上雖說自己表現很差，豪哥仍然輕鬆獲勝！

「大家都知道我很喜歡打籃球，也愛打電動，其實最近我都沒時間可以玩，通常都在球季期間，才會利用電動當作賽後放鬆方式，」林書豪說，「感謝XPG能夠提供我的電競隊伍如此專業的裝備，相信我們一定可以成為很棒的夥伴。」

目前「J.Storm」成軍剛滿兩年，在林書豪最愛的遊戲「DOTA2」的世界排名第21，今年4月還曾奪冠，談起自己的隊伍，豪哥說：「我只想打破打電動就被當作書呆子的錯誤印象，拿我就可以證明，愛打電動也可成為好學生與好球員。」

林書豪強調，自己會把NBA學到的東西，應用到電競產業上面，「我的工作就是綜觀全局，像我認為營養師很重要，沒有健康的飲食，怎麼可能打好電動，我甚至還叫我的專屬訓練師，幫忙好好鍛練他們，另外我也請了按摩師。」

「當我隊上的隊員，必須懂得要為隊友而戰，並非為了自己，更要學習團隊合作，展現領袖氣質，懂得謙虛溝通，在遭遇困境時，也要能夠應對，」林書豪說，「我都會分享自己的經驗，且了解每個隊員狀況，感覺就像籃球場上的控衛一樣。」

林書豪也特地贈送親筆簽名滑鼠墊，給這個月才剛拿下英雄聯盟LSC校園聯賽的冠軍東泰高中電競專班，更鼓勵大家繼續在電競這條路上加油。

(中時電子報)