2019年中職明星賽不斷推陳出新，技術挑戰賽項目「打準大賽」新登場，新世代球員王威晨、林立、李宗賢、林祖傑同場較勁，最終由林祖傑與王威晨以擊中7片板子並列第一。有趣的是賽前的試打練習僅王威晨沒參加，直接上陣就拿第一，讓林祖傑笑說他是「天才型」選手。

「打準大賽」首度在明星賽公開亮相，同樣採計時制，限時100秒內要擊倒15面板子，考驗選手的打擊技巧、打擊手感、體力與應變能力。首次參與此項挑戰，王威晨與林祖傑擊中7片板子，兩人並列第一、獎金平分，李宗賢和林立則各擊中4片。

4人不約而同表示這項競賽很靠運氣，對於棒子的控制能力也需要很高的技巧，再加上首次參加所以不太熟悉。王威晨找來好隊友詹子賢餵球，笑說獎金會平分給他，「找詹子賢餵球因為默契好、又睡同一間房，我們第一次組合就直接比賽，明年想再參加一次，獎金一定會平分詹欸(詹子賢)。」

並列第一的林祖傑表示練習時只有打中2片板子，比賽擊中7片已經不錯了，笑說王威晨是天才型打者，沒練還能打中這麼多。

明星賽同樣結合公益活動，今年3項技術挑戰賽，選手們共累積125克黃金，臺灣銀行加碼至160克黃金，將平分捐給伊甸基金會與世界展望會。

(中時電子報)