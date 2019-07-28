北台南家扶中心28日辦理五大培力方案聯合成果發表會，單親媽媽陳美齡（右）分享經歷，感恩家扶協助她撐起家庭、改善親人間互動。（莊曜聰攝）

北台南家扶中心28日舉辦「五大培力方案聯合成果發表會」，230位親子共聚一堂，展現為期半年到1年來接受培力方案協助的成果，除了有精采的兒童才藝秀、烏克麗麗及戲劇演出外，單親媽媽陳美齡等人也上台分享心路歷程，她感謝家扶介入改善家庭環境，親子間互動也更緊密，讓她撐起一個家，場面溫馨感人。

41歲陳美齡家住台南新營，她自小在單親家庭長大，因家境窮困自國小就開始打零工，婚後陸續生下4名子女，除了生活壓力外，家中父母健康亮紅燈更是讓她疲於奔命，覺得人生掉落谷底，一夕長出滿頭白髮，生活重擔幾乎把她壓垮。

陳美齡說，還好有家扶及社會善心人士，即時的幫助除提供經濟補助，她的年幼子女也有免費學習烏克麗麗、街舞機會，大兒子從國中開始參加少年展力培力方案，培養出自信、獨立的能力，與團隊成員共同完成公益旅行、孝親辦桌、自籌旅費圓澎湖夢等，孩子們的成長讓她對人生重拾希望，相信貧窮循環將會有終止一天。

北台南家扶主任莊淑惠表示，為培養家庭自立能量，依家庭生命周期的各個成長階段陸續開辦家長生涯發展、青年自立釣竿、少年展力計劃、幼兒啟蒙方案，近年來同時開辦才藝隊，期讓貧困兒童也能獲得均衡教育的學習機會，看到未來正向的成長及改變。

(中時 )