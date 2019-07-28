台中市府文化局「城市閱讀系列活動－悅讀台中」文學體驗營隊活動，「閱讀偵探團」及「自動好讀團」回響熱烈，9月7日將再推出「有字藝童團」帶領親子拜訪清水海灣繪本館或新社白冷圳紀念公園，以更多元的方式來體驗大台中文化魅力。

「2019城市閱讀系列活動－悅讀台中」文學體驗營，自7月份起，規畫3個不同年齡層的體驗營，包括有，18歲以上的「閱讀偵探團」、學齡的國、高中及小學生的「自動好讀團」及親子共同學習的「有字藝童團」等營隊活動，活動回響熱烈，讓更市民體驗閱讀的多元魅力。

文化局28日表示，「閱讀偵探團」已於7月11日至13日舉辦，將採以時下流行的ARG活動形式，使參與者藉由實境遊戲探索台中的文化與閱讀的樂趣，帶領學員走到戶外，造訪台中文學館、林之助紀念館、市長公館、等各文化景點進行闖關任務，不但對在地文化更深的認識，也結識相同興趣的朋友。

至於「自動好讀團」及「有字藝童團」都以結合文化景點及文學閱讀的方式進行，「自動好讀團」將分別帶領7至12歲及13至17歲的學子前往刑務所演武場及孫立人將軍紀念館等地探訪；「有字藝童團」則邀請親子拜訪清水海灣繪本館或新社白冷圳紀念公園，引導孩童與家長的互動學習與體驗手做的樂趣。

(中時 )