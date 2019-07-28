對交通部政務次長王國材今在臉書上貼出關公像，似乎暗喻華航要「從實招來」。 (圖擷自王國材臉書)

私菸案華航公布最新數據，提交一份溯至2006年的專機負責人員和菸品銷售清單，終於對交通部政務次長王國材有交待了。有趣的是，王國材在華航公布數據前，今在臉書上貼出關公像，他貼文只有4個字「從實招來」，看來華航終於恢復記憶，把歷年數據者搜出來了。

王國材被交通部長林佳龍讚為鋼鐵人次長，蔡政府只要交通出包，都是他臨危授命救火。這次私菸案華航也是共犯結構之一，他親自進駐華航督軍，要求「解決問題的最好方式是真相大白，並針對問題解決，不要遮遮掩掩，希望把所有真相一次公開。」果然華航上上下下找到馬英九任內消失的2筆資料，並追溯至2006年陳水扁任內的購菸數量。

王國材今在臉書上貼出關公像，意有所指要華航從實招來。貼出此文後，引起藍綠公職人員關注，在臉書上留言回應。高雄市議員康裕成說，「這樣喊，有用喔？」另一高雄市議員黃紹庭則酸回，「可憐，連你都搞不清楚，要請神明託夢」。也有網友為王國材加油，「勿枉勿縱，建請推動揭弊者保護法」。

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(中時電子報)