國民黨今天召開全代會，郭台銘人在國外，縣市長有多位未列席，前立法院長王金平又提前離席，有人指全代會氣勢鬆散，黨員一盤散沙，團結勝選只是口號；對此說法南投縣長林明溱極不認同，他說他確是有重要縣務待處理，未列席不代表不團結，要有心全力支持、全心投入輔選才重要、也才能真正發揮效果。

韓國瑜在國民黨全代會中正式被提名為國民黨總統參選人，因曾力挺南投女婿鴻海董事長郭台銘競選總統，民調出爐，郭未獲出線，今天國民黨召開全代會，郭台銘和南投縣長林明溱都未出席，引發外界諸多聯想。

今天林縣長信誓旦旦的表示，他是最忠貞的國民黨員，黨提名什麼人，他義無反顧，會全力支持國民黨提名的總統候選人韓國瑜，那是毋庸置疑的。

未列席全代會，林縣長說，處理重要縣務，為縣民解決問題，總比去開會晃一下，喊喊口號更重要吧，這樣對總統選舉又有多大幫助？重要的是，要在基層身體力行全心投入，全力輔選才重要啦，選舉是看結果的，並不是出席去開會喊口號的，那只是表面，無濟於事。

不過南投縣長林明溱對韓國瑜要代表國民黨競選總統，他也建議韓國瑜要發揮劉備三顧茅廬精神，一定要想盡辦法，請郭台銘基於國家人民的利益福祉，先委屈一下當副手，大家一起攜手合作。共創國家經濟奇蹟，讓百姓過著幸福快樂的日子。

此外。林縣長也建議韓國瑜，無論如何要將初選時的競選對手，如朱立倫、周錫偉等拉進團隊，讓他們貢獻才華，為全國人民奉獻他們的能力，才是國家之福，切勿孤軍奮鬥，才能順利贏得明年大選。

(中時 )