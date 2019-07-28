台中購物節28日在北屯兒童公園舉行第三週抽獎活動，由副市長令狐榮達抽出國產汽車NISSAN KICKS幸運得主。市府經發局指出，活動從7月10日展開至今已經過一半，上週累計達到138萬筆抽獎序號；下周將抽出第一輛百萬進口轎車INFINTI Q30，趕緊下載「台中購物節」APP登錄發票，百萬名車得主可能就是您。

台中購物節第三週抽獎活動，現場不僅有表演團體炒熱氣氛，並搭配購物節粉絲頁按讚及出示購物節APP可獲得限量禮品活動，吸引大批民眾前往參與，更邀請藝人唐從聖與令狐副市長、市府經發局、都發局等共同抽出第3輛國產汽車NISSAN KICKS、光陽電動機車1輛等多項好禮。

經發局指出，8月4日將在豐原廟東復興商圈豐原太平洋百貨舉辦第四週抽獎活動，現場將推出全館3折起超值優惠，當天將抽出購物節第一輛百萬進口轎車INFINTI Q30，還將抽出1位幸運得獎者，可獲得廖本生老師的藝術作品〈黑白‧經緯〉，還未加入購物節活動或還未中獎的朋友繼續加油。

經發局強調，台中購物節正如火如荼進行中，還有許多大獎等著大家，不僅有提供3折優惠的店家現場設攤，在6場次活動現場，都有限定版的GO物寶尋寶活動，有機會捕捉到點數翻倍送的吉祥物，點數可向商家免費兌換精美禮品，喜歡尋寶的朋友，千萬別錯過。

(中時 )