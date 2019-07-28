台中市副市長楊瓊瓔迎接選手扛著三太子神偶返回終點。（王文吉攝）

第7屆九天盃全程環島組年紀最輕的選手，是15歲雙胞胎兄弟黃若泰、黃若軒。（九天提供）

從小在美國長大的華僑黃再宇 ，特別回台挑戰環台賽事，順利完征1035公里，將帶著美好回憶返美與友人分享。（九天提供）

第7屆九天盃太子極限環台賽有10人挑戰全程賽事，19歲大學生戴心瑜是唯一的女選手。（九天提供）

2019九天盃太子極限環台賽吸引120名好手參賽，其中10人挑戰全程賽事，有9人順利完征1035公里，28日上午陸續返回大雅九天文化園區，參加完賽記者會。九天民俗技藝團長許振榮親自頒獎，他除肯定選手們堅持到底的毅力，並期勉時時懷抱感恩的心，莫忘一路走來的每份幫助，才能完成長達1個月的極限挑戰。

九天盃太子極限環台賽7月1日從台中出發，120名好手分別報名全程環島組、分段趣味挑戰組，年齡橫跨15至40歲，唯一女選手是19歲女大生，還有美籍華僑及雙胞胎兄弟。10人挑戰全程，28天輪流扛10公斤重的三太子神偶，徒步環台1035公里，最後1人中途身體不適退出。

其餘9名選手合力完成任務，28日上午陸續返回九天文化園區。完賽記者會由九天民俗技藝團團長許振榮頒發獎牌、獎狀，他鼓勵選手們持續堅持圓夢，包括台中市副市長楊瓊瓔、運動局長李昱叡也到場給予選手們支持與肯定，並感謝九天持續舉辦這項有意義的活動。

年紀最輕的15歲雙胞胎兄弟黃若泰、黃若軒同聲表示「很累」，過程中學到團隊合作，是學校課堂中學不到的。唯一女選手19歲大學生戴心瑜成功完賽，超強耐力令人刮目相看。從小在美國長大的華僑黃再宇則說，他從未忘記台灣是他的家，在即將成年之際，回來環台一周，將帶著美好回憶返美與友人分享。

許振榮指出，環島期間除可欣賞台灣各地美景，更能感受台灣人的熱情。他也說，參賽者多正值血氣方剛的年紀，這1個月當中難免有衝突，大家仍為了「完賽」目標，靜下心溝通，再一起完成每日賽事，這就是九天團員當年挑戰撒哈拉沙漠體會到最寶貴的團隊互助精神。

(中時 )