光田綜合醫院風濕免疫科醫師洪國棟（左）提醒，類風濕性關節炎患者勿不痛就自行停藥。光田綜合醫院風濕免疫科醫師洪國棟(左)提醒，類風濕性關節炎患者勿不痛就自行停藥。（王文吉攝）

「不痛了」不代表治療已經達到目標！逾5成類風濕性關節炎病友有自行減藥或停藥的經驗，醫師提醒，關節發炎疼痛經服藥改善後，雖然關節不痛了，但透過檢查仍可發現部分病人的關節持續慢性發炎，不少病人以為不痛就是治療成功而自行停藥，這樣的觀念必須修正。

光田綜合醫院27日辦理類風濕性關節炎健康講座，傳達醫病攜手穩定控制病況，達到完全緩解或低疾病活動度，讓病友得以回到正常生活才是類風濕性關節炎達到治療的目標，同時營養師也提供疾病相關飲食方針，物理治療師教授復健操，最後還有DIY精油活動，邀請病友及家人同樂，相互鼓勵對抗疾病。

光田綜合醫院風濕免疫科醫師洪國棟指出，類風濕性關節炎是免疫系統攻擊正常關節組織，造成慢性發炎腫痛，好發於雙側手部小關節，若未及時有效治療達標，關節可能逐漸破壞甚至變形、肌肉萎縮，嚴重者連刷牙、吃飯等生活行動能力都成問題。

更且，自體免疫系統也可能攻擊侵犯關節外的器官，如：心臟、肺臟、腎臟、肌肉、眼睛、神經、淋巴腺、血管等。因此，類風濕性關節炎被視為一種全身性的疾病。

現在隨著醫療進步，近年來類風濕性關節炎治療方法變得更多元，洪國棟指出，以前傳統藥物治療約有2至3成的患者仍無法有效改善，在新藥推陳出新、健保納入專案給付，有機會使這些對傳統治療效果不佳的病人有效控制病情。當醫療改善了，病人的觀念也要進步！

「過去有些病人吃藥改善後認為我已經好了！」洪國棟說，病人常用不痛來認定類風濕性關節炎已經治療成功，其實不然，透過X光、高解析超音波等檢查，有些患者關節仍在持續發炎中，雖然不痛了但疾病還是在惡化，仍無法擺脫關節變形、失能的夢魘。「真正的治療應是達到疾病完全緩解，或至少處於低疾病活動程度，讓患者得以回到罹病前的生活，做自己想做的事，這才是達標治療！」

在小吃攤上班的55歲吳阿姨，7年前開始覺得雙側手指關節腫痛不舒服，起初以為是痛風，但治療一陣子病症卻沒有好轉，關節甚至疼痛到無法正常端碗盤上班，只好辭職，後來才被洪醫師確診為類風濕性關節炎，病程遵循醫囑治療，現已順利返回職場。

光田綜合醫院營養室營養師粘嘉玲指出，由於類風濕性關節炎可能造成口腔乾燥、味覺改變、吞嚥困難和疼痛，其會引起厭食而可能減少進食量。此時均衡飲食十分重要，可採少量多餐方式進食，或額外補充點心來補充熱量。

食材部分可選用較軟質食材，並多利用蔥薑蒜香菜等等食材增加食物風味並刺激食慾，定期監控體重，避免流失是最重要的！

(中時 )