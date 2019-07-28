林書豪談成立電競戰隊 盼扭轉刻板印象 17:502019/07/28 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台裔後衛林書豪（右）未來動向遲遲未定，坦言是「最難熬的一年」，日前在回台的分享會一度崩潰落淚，但28日開心來到「JLIN DAY國泰夏日市集」，與粉絲互動玩遊戲。他受訪時表示，本身喜歡打籃球，也很喜歡打電動，覺得打電動是一個放鬆的方法，練球和比賽空擋也會即時關注電競選手和比賽情況，常常給予選手信心，對目前戰隊的戰績滿意，今年DOTA2差點打進世界賽，期許他們會持續進步。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台裔後衛林書豪未來動向遲遲未定，坦言是「最難熬的一年」，日前在回台的分享會一度崩潰落淚，但28日來到「JLIN DAY國泰夏日市集」，粉絲齊聲喊加油，更替他提早慶生，讓豪小子展露笑顏，結束5天行程離開台灣。（鄧博仁攝） 台裔後衛林書豪（左）未來動向遲遲未定，坦言是「最難熬的一年」，日前在回台的分享會一度崩潰落淚，但28日開心來到「JLIN DAY國泰夏日市集」，與粉絲互動玩遊戲。他受訪時表示，本身喜歡打籃球，也很喜歡打電動，覺得打電動是一個放鬆的方法，練球和比賽空擋也會即時關注電競選手和比賽情況，常常給予選手信心，對目前戰隊的戰績滿意，今年DOTA2差點打進世界賽，期許他們會持續進步。（鄧博仁攝） 台裔後衛林書豪（左）未來動向遲遲未定，坦言是「最難熬的一年」，日前在回台的分享會一度崩潰落淚，但28日開心來到「JLIN DAY國泰夏日市集」，與粉絲互動玩遊戲。他受訪時表示，本身喜歡打籃球，也很喜歡打電動，覺得打電動是一個放鬆的方法，練球和比賽空擋也會即時關注電競選手和比賽情況，常常給予選手信心，對目前戰隊的戰績滿意，今年DOTA2差點打進世界賽，期許他們會持續進步。（鄧博仁攝） 台裔後衛林書豪未來動向遲遲未定，坦言是「最難熬的一年」，日前在回台的分享會一度崩潰落淚，但28日開心來到「JLIN DAY國泰夏日市集」，與粉絲互動玩遊戲。他受訪時表示，本身喜歡打籃球，也很喜歡打電動，覺得打電動是一個放鬆的方法，練球和比賽空擋也會即時關注電競選手和比賽情況，常常給予選手信心，對目前戰隊的戰績滿意，今年DOTA2差點打進世界賽，期許他們會持續進步。 (中時 ) #電動 #比賽 #選手 #林書豪 #電競 也許您會感興趣 推薦閱讀 首搭高通S855＋ ROG Phone II電競手機8／1正式上市 13:132019/07/24 科技 兩岸青年電競賽開幕 遊戲中促交流融合 22:282019/07/24 財經 NBA》林書豪代言福樂 中文宣導長高高 13:102019/07/26 體育 NBA》籃訓營邁入第9年 林書豪變嚴師 17:372019/07/26 體育 NBA》華航60周年 林書豪站台自在翱翔 17:522019/07/26 體育 NBA》跨界對談！林書豪勉勵學子面對挫折 22:052019/07/26 體育 豪哥打球靠自信 教學員不客氣 04:102019/07/27 運動天地 NBA》林書豪親自解答 莫斯科僅是選項 15:312019/07/27 體育 六都電競爭霸戰 台中代表隊出線 15:572019/07/27 生活 NBA》坦承夢想落空 林書豪淚灑講台 00:042019/07/28 體育 體育熱門新聞 羽球》維持世界第一不易 戴資穎：一切都是最好的安排 - 體育 史上首次！F1賽車明年北市街頭狂飆 - 體育 NBA》坦承夢想落空 林書豪淚灑講台 - 體育 NBA》只用6天！哈登催促火箭換忍者龜 - 體育 影》陳偉殷直球發威 4K本季新高 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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