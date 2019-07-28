台裔後衛林書豪未來動向遲遲未定，坦言是「最難熬的一年」，日前在回台的分享會一度崩潰落淚，但28日來到「JLIN DAY國泰夏日市集」，粉絲齊聲喊加油，更替他提早慶生，讓豪小子展露笑顏，結束5天行程離開台灣。（鄧博仁攝）

台裔後衛林書豪（左）未來動向遲遲未定，坦言是「最難熬的一年」，日前在回台的分享會一度崩潰落淚，但28日開心來到「JLIN DAY國泰夏日市集」，與粉絲互動玩遊戲。他受訪時表示，本身喜歡打籃球，也很喜歡打電動，覺得打電動是一個放鬆的方法，練球和比賽空擋也會即時關注電競選手和比賽情況，常常給予選手信心，對目前戰隊的戰績滿意，今年DOTA2差點打進世界賽，期許他們會持續進步。（鄧博仁攝）

台裔後衛林書豪（左）未來動向遲遲未定，坦言是「最難熬的一年」，日前在回台的分享會一度崩潰落淚，但28日開心來到「JLIN DAY國泰夏日市集」，與粉絲互動玩遊戲。他受訪時表示，本身喜歡打籃球，也很喜歡打電動，覺得打電動是一個放鬆的方法，練球和比賽空擋也會即時關注電競選手和比賽情況，常常給予選手信心，對目前戰隊的戰績滿意，今年DOTA2差點打進世界賽，期許他們會持續進步。（鄧博仁攝）

台裔後衛林書豪未來動向遲遲未定，坦言是「最難熬的一年」，日前在回台的分享會一度崩潰落淚，但28日開心來到「JLIN DAY國泰夏日市集」，與粉絲互動玩遊戲。他受訪時表示，本身喜歡打籃球，也很喜歡打電動，覺得打電動是一個放鬆的方法，練球和比賽空擋也會即時關注電競選手和比賽情況，常常給予選手信心，對目前戰隊的戰績滿意，今年DOTA2差點打進世界賽，期許他們會持續進步。

(中時 )