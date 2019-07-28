林書豪今年夏天返台最後1個行程，就是前往「林家夜市」的升級版「JLin Day國泰夏日市集」，跟他最愛的粉絲見面同樂，提到昨晚分享會說出「NBA不要我了」，且一度激動落淚，豪哥說：「我只是感覺自己的價值和表現應該夠好了！」

「我從不希望別人認為我很『假』，我只是一個很普通的人，想替上帝打球，今天看到這麼多粉絲，我雖然很累，卻會變得有精神，」林書豪說，「我想接下來自己想要突破當前難關，不是依靠別人的鼓勵，而是需要多一點時間罷了。」

才在國泰夏日市集現身，林書豪隨即告訴粉絲，這個活動是今年他回台灣最好玩的，然後前往豪迷特別幫他準備的夜市攤位享用美食，儘管距離他的31歲生日(8月23日)還有近1個月時間，豪迷仍然為他準備相當獨特的美金蛋糕慶祝。

看到豪迷準備的美金蛋糕，林書豪露出驚訝表情。(國泰提供)

林書豪接著參觀現場的公益團體攤位，也熱情跟小朋友打招呼，最後來到遊戲攤位，向來玩心很重的豪哥，一一親自體驗了飛鏢、籃球九宮格與大型憤怒鳥等小遊戲，讓他今年在台灣的最後1場活動，就在充滿歡笑的氣氛當中落幕了。

接下來林書豪隨即趕赴桃園機場，準備飛往中國大陸上海擔任CBA選秀會嘉賓，是否想替自己未來前往CBA打球「探路」，難免引發外界遐想，不過比起自己，豪哥更掛念的是，「我只希望Jeff(中華白國手吳永盛)可以順利選上！」

(中時電子報)