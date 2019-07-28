明星賽全壘打大賽冠軍出爐，由Lamigo桃猿陳俊秀在決賽以15支，力壓富邦悍將林益全13支，首度奪下明星賽全壘打大賽冠軍。陳俊秀謙虛表示因為剛好順風所以打得不錯，林益全則認為兩天比賽節奏不一樣，有稍微被影響，若能改回出局制對選手較好。

全壘打帶賽採「計時制」，限時3分鐘、有30秒休息時間，為保護選手因此執行擊球落地後，投手才能投下一球的規定。不過昨日以16支全壘打以第一名晉級決賽的林益全，認為若能以出局制對選手較好，「雖然打分鐘數，但還要先等球落地後才能打下一球，會造成時間差讓擊球timing不好抓，不如打出局數比較好，等的時間反而選手會找不到節奏，剛開始要順了又被影響。」而一旁擔任餵球的林仲秋進一步表示，2天主審給球的節奏也不同，今天比昨天慢了三拍左右。

而陳俊秀最終以15支全壘打拿下冠軍，賽後直呼比賽真的很累，並謙虛表示因為運氣好才能拿下冠軍，「剛好順風對右打者有利，所以在打擊的時候想把角度拉起來。昨天有經驗知道規則之後，今天比較習慣了，但還是難拿捏節奏。」

明星賽同樣結合公益活動，今年3項技術挑戰賽，選手們共累積125克黃金，臺灣銀行加碼至160克黃金，將平分捐給伊甸基金會與世界展望會。

(中時電子報)