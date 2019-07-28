國道3號草屯交流道今28日中午驚傳兩車對撞車禍，有輛黑色轎車準備左轉時，與對向直行的紅色轎車相撞，造成兩車都失控，同時墜落高速公路交流旁溝渠內，2車內有8名乘客，但有4位大人、3位小孩，共7人受傷，最小的女童年僅1歲，經緊急送往亞大附設醫院救治後，幸均無大礙，確切事故原因仍待國道七隊警察進一步調查釐清中。

國道3號草屯交流道兩車對撞車禍發生後，南投縣消防局接獲通報，立即派出草屯、碧興、中興消防分隊救護車前往救護，到場時，車內人員均已自行爬出車外脫困，經送往台中亞大附設醫院救治，初步檢視大都為擦挫傷或撕裂傷而已，為不幸中的大幸。

國道3號草屯交流道該起車禍，傷者全都亞大附設醫院救治中，最年幼許姓女童年僅1歲女童左臉瘀青。許姓男童3歲、前額撕裂傷進行縫合並住院觀察。5歲胡姓男童，左臉挫傷。29歲張姓婦女，胸口及右上肢挫傷。71歲林姓老嫗，後背與右下肢挫傷。45歲胡姓男子，鼻子挫傷及大腿挫傷。44歲劉姓婦女，右胸部及右腹部挫傷，經在急診觀察後，下午己陸續出院返家療養。

(中時 )