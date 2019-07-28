瓦斯槍灸燒不稀奇了！被譽為北海道必吃十大拉麵之一的日本札幌炎神拉麵，製作時只見師父在鐵鍋裏大火先爆炒，然後拿出巨大瓦斯衝鋒槍用高達1300度的大火要將味噌原湯裏的油質透過上火下火快速揮發，造就獨特濃郁帶著焦香的湯魂。
炎神2011年在日本札幌問世後，其獨創的炎之技火焰烹飪手法，以及在小細節處運用巧思增添拉麵不同的品味，如用整朵小雲耳取代木耳絲，如骰子般的叉燒塊，都讓整碗拉麵口感更豐富，帶給消費者不同的體驗，也殿定它在北海道拉麵界不可撼動的地位。
炎神拉麵除了獨創的火焰烹飪方法製作，湯頭的味噌嚴選北海道的三種味噌，並加上新鮮蔬菜及大吟釀酒粕調製而成。而使用1300度高溫火槍來烹煮，火焰瞬間將油脂與湯頭交織融合，香醇濃郁的口感作為最大的賣點。
炎神拉麵2016年進駐麗寶樂園創下一天狂賣450碗的佳績之後，近日也進駐台中大遠百大食代美食街，也要讓更多台中消費者品嚐到北海道火紅的拉麵。
和日本同步這家分店供應四款經典拉麵：炎の味噌拉麵2011、炎の味噌拉麵2012、海薰炎の潮拉麵、火焰激辛味噌拉麵，此外還有還有素食者可食用的素食拉麵＋素煎餃套餐。
(中時 )
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