近期大陸夯劇《親愛的，熱愛的》中，有位台灣演員曲獻平在當中飾演女主角楊紫的學長鄭輝，劇中他飾演戴著眼鏡的呆呆博士生，但其實拔掉眼鏡的他相當亮眼，還曾經是廈門大學的校草，更上過節目《一站到底》和世界名校學生PK，被稱為「奶茶哥哥」一度登上熱搜。

鄭輝學長（左）拔掉眼鏡後變回曲獻平（右），曾是廈門大學校草，更是學霸「奶茶哥哥」。（合成圖／翻攝自微博）

近期也因參演《親愛的，熱愛的》鄭輝一角再度受到關注，《中時電子報》訪問到曲獻平演出《親愛的》的心情與趣事，在劇中苦追楊紫的他，眼睜睜看著暗戀已久的小魷魚被韓商言追走，鄭輝最後鼓起勇氣和她告白。

曲獻平曾在台劇中演出不少角色，也在綜藝節目上登場過。（合成圖／氧氣電影提供）

曲獻平表示，這場告白戲是他最後一場戲，因這場戲的情緒非常重需要準備比較久，自己在房間裡不斷的排練，原本拍完就能殺青回到台灣了。到了要拍攝的當天，衣服穿好妝髮也整理好，等了幾個小時，因為一些原因沒能拍成，過了一禮拜後，第二次又因夕陽光的問題取消拍攝，再過一禮拜，還是沒拍成。最後又過了幾天，才終於拍到最美的夕陽光，又因為這股情緒壓抑了許久，呈現的效果也讓他十分滿意。

曲獻平也因演出《親愛的，熱愛的》大開知名度。（圖／氧氣電影提供）

他也表示鄭輝這個角色讓他在大陸受到更多人關注，微博閱讀數更是三天超過10萬人，還有天來到20萬人，也讓他有機會和以前的老朋友因這部戲有了共同話題再次聊起來，未來他希望能夠繼續帶給觀眾更多更好的作品。

(中時電子報)