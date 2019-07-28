小豬潮牌新店昨開幕。（羅永銘攝）

小豬潮牌新店昨開幕。（羅永銘攝）

小豬潮牌新店昨開幕。（羅永銘攝）

羅志祥（小豬）創立的全新潮牌GNF（GOT NO FEARS），首家實體店面28日在台北東區開幕，受訪問起他之前經營12年的潮牌，與合夥人關係畫下句點，小豬表示：「從離開那個牌子開始，就下定決心開始籌備（新品牌）。」如今相隔5個月進軍東區，面對同一區爆商店出走潮，小豬信心滿滿表示：「當一個地方點會吸引人，客人會因這好逛而來，那就可以。」

據了解，他東區店面斥資超過500萬，獨資創立新品牌難免有壓力，坦言：「這2、3天失眠，會擔心，不知道有多少人排隊。」雖稱與前一個潮牌好聚好散，但小豬表示：「離開那裏對我打擊很大，才會想再證明一次。」問他會不會與女友周揚青一起討論服飾？小豬笑回：「她跟我討論比較多，畢竟我是專業。」

昔日經紀人孫德榮日前重提20年前舊事，對於羅志祥曾指控他性騷擾，孫希望在自己有生之年聽到羅志祥的道歉或是解釋：「這3個字如果不說清楚，我會死得不瞑目，含冤入土。」並稱雙方之前放下恩怨是「假和解」，小豬昨表示聽到這3個字很難過，「其實我們有公開見面三次，那真的不是假和解，這樣我很難過！」認為對方畢竟是長輩，不便多說什麼，「任何解釋對彼此都是很大傷害」。

(中時 )