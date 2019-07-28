香港反對《逃犯條例》抗議，已經持續幾個星期。抗議活動從數十萬、甚至上百萬人參與的遊行，演變成多次不同的衝突。對此，大陸政府將於29日舉行記者會，說明香港目前的近況與局勢。

大陸國務院新聞辦公室將於2019年7月29日（星期一），下午3時舉行新聞發布會，請國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光、徐露穎介紹對香港當前局勢的立場和看法。

為了使記者能在發布會上獲得更多信息，大陸政府還歡迎記者通過國務院新聞辦網上新聞發布廳或電子郵件，將感興趣和關注的問題提供給國務院新聞辦公室。

(中時 )