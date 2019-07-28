陸國務院明日舉行記者會 說明香港當前局勢 18:032019/07/28 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港元朗停放警車27日遭民眾破壞。（中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港反對《逃犯條例》抗議，已經持續幾個星期。抗議活動從數十萬、甚至上百萬人參與的遊行，演變成多次不同的衝突。對此，大陸政府將於29日舉行記者會，說明香港目前的近況與局勢。 大陸國務院新聞辦公室將於2019年7月29日（星期一），下午3時舉行新聞發布會，請國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光、徐露穎介紹對香港當前局勢的立場和看法。 為了使記者能在發布會上獲得更多信息，大陸政府還歡迎記者通過國務院新聞辦網上新聞發布廳或電子郵件，將感興趣和關注的問題提供給國務院新聞辦公室。 (中時 ) #新聞 #國務院 #香港 #大陸 #辦公室 也許您會感興趣 推薦閱讀 三峽大壩推手 陸前總理李鵬辭世 04:092019/07/24 話題觀察 香港生亂 大陸不便干預 04:092019/07/24 論壇廣場 前大陸總理李鵬逝世 19282019 04:102019/07/24 全球財經 三立韓網軍假新聞 NCC開罰20萬 16:192019/07/24 財經 國民黨控：陳菊辦公室也涉私菸案！ 10:292019/07/25 政治 陳菊辦公室：不實報導及網友轉傳已準備提告 11:342019/07/25 政治 進駐華航為湮滅證據？林佳龍要告介文汲 14:402019/07/25 政治 土國訂製F35接手多 造價跌破8千萬美元 00:352019/07/26 軍事 新北4連霸議員 鄭戴麗香40萬元交保 04:102019/07/26 地方新聞 華春瑩駁香港民陣：禍國殃民的人哪個有好下場？ 17:562019/07/26 兩岸 兩岸熱門新聞 陸以稀土威脅美？ 媒體鼓噪後真凶出現了 - 兩岸 港機場老翁遭堵路辱罵 視頻瘋傳重傷示威形象 - 兩岸 陸殲-31仿效美F-35 拚一魚三吃 - 日報 陸國務院明日舉行記者會 說明香港當前局勢 - 兩岸 - 中時 香港民陣示威者轉戰中聯辦 與防暴警察對峙 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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