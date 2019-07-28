國安局人員涉嫌走私免稅菸，中華航空今日再交出新數據，不只找出馬政府時代的固平、佑誼專案菸品數量，分別為886條、10條，更追溯到2006年的群峰專案，今日公布的16筆新數據中，數量最多的為2010年1月久博專案，共1683條。對此，北市議員游淑慧認為，柯文哲和蔡英文有高度選票重疊，而總統府私菸事件，可以說是「台北市長柯文哲等的原子彈」終於出現了。

台北市長柯文哲是2020熱門人選，但柯參選動態搖擺不定，遲未對外發表聲明，日前他接受媒體專訪時也談到，蔡英文不是姚文智，韓國瑜不是丁守中，三腳督要贏太難，還在研發原子彈。

游淑慧說，這次總統府走私菸品事件爆發，等於讓柯文哲撿到一顆免費的「原子彈」，因為不論是淺綠或年輕選票，柯文哲和蔡英文總統都有高度選票重疊，所以對民進黨來說，讓系出同門的墨綠柯文哲分食搶票，才是真正的後院失火。

游淑慧指出，有些綠營人士嘲諷，這次私菸事件將重挫蔡英文選情，是讓藍營的韓國瑜得利、撿到槍；但他們不敢承認的是，未來會真正重挫蔡英文選情的，其實是柯文哲的出場。而許多民進黨人士不斷用「歷史罪人」來警告和遊說柯文哲及柯媽媽，「然而有沒有誰會變歷史罪人，我們不知道；然而可以確認的是蔡英文的總統府內已經有『走私罪人』！」

游淑慧表示，在外界壓力下，華航終於公布2006年至今，13年來、24次總統專機任務的免稅菸品銷售數量，共4萬1904條。這一份資料的公布，也讓大家了解這3年多來，華航與總統府膽大妄為到什麼地步，因爲光是蔡英文總統的3年多任內，居然就高達26415條，佔了13年來專機任務免稅菸品銷售數量的63％。這叫什麼？這叫超貪、超敢、超特權。

她質疑，這樣的數據，還敢扯「長久以來的陋習」？還敢扯馬英九總統？難怪連阿扁都吐槽蔡英文，之前蔡英文對於開徵菸捐、多20元，還對抽菸的朋友說「失禮、歹勢」，實在很諷刺。

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(中時 )