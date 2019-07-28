JJ昨在湖北襄陽舉辦演唱會。（JFJ Productions提供）

JJ躋身新加坡民眾最受尊敬的男性前十之列。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）27日在湖北襄陽舉辦演唱會，盛夏高溫酷暑，中場時JJ一度出現身體不適情形，今中午發文坦言：「唱到中間點，感覺自己快中暑、呼吸困難、頭暈目眩，但我告訴自己，不可以讓觀眾失望！」有趣的是，有當地歌迷搶不到演唱會門票，竟大手筆包下場外的遊樂設施「大擺槌」，一群人搭乘設施升至半空中欣賞演唱會長達2小時。

歌迷瘋狂行徑被圍觀人群錄下影片、分享至微博，吸引大批網友討論，誇讚勇氣可嘉「半空中真好，不吵、人少」；根據英國研究公司YouGov日前全球調查結果顯示，JJ與比爾蓋茨、馬雲、劉德華、成龍等人，一同躋身新加坡民眾最受尊敬的男性前十之列，顯見JJ人氣。

JJ首次到襄陽開唱，除了分享武俠心願「每個男生都有一個楊過夢」，也坦言每周一場巡演，中間還得忙於音樂作品及各種活動，確實考驗體力！對於昨晚演出後身體狀況？JJ昨透過經紀公司表示：「演出的時候頭部脹痛很嚴重，演出完有馬上飲用運動飲料、大量補充水份，睡一覺起來好多了。」

(中時 )