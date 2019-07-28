2019年台塑盃國際男子職業網球錦標賽第二站賽事今天進入最後一天賽程，在台北市網球中心上演精彩單打決賽，由兩屆冠軍的地主好手「小胖」楊宗樺迎戰大會第2種子德田廉大，可惜小胖力拚三盤惜敗，屈居本屆台塑盃第二站單打亞軍。

名列大會頭號種子的楊宗樺今日開賽似乎有些慢熱，有別於前幾日的火熱狀態，首盤2：6讓出，這也是本周都是直落二勝出的小胖，第一次被對手拿下盤數；進入第二盤，楊宗樺調整個人節奏和狀態，鎖定對手的二發積極搶攻，以6：3扳平比數，將戰局延長至決勝盤。

「小胖」楊宗樺在台塑盃網球賽第二戰男單爭冠失利。（海碩整合行銷提供）

第三盤楊宗樺在自己第1個發球局就遭到對手破發，而德田在破發後氣勢大增，連連打出正反拍致勝球，面對楊宗樺上網搶攻也能掃出穿越球，讓小胖只能「望球興嘆」，最終德田廉大就以6：2、3：6、6：0順利封王。

賽後楊宗樺略顯落寞，對於第三盤開始的個人發球局以40：0領先，卻遭到對手破發，他感到有些可惜，「如果那局有成功保住，就不會讓氣勢跑到對手那邊」，雖然最終與冠軍金盃失之交臂，小胖表示：「這周算是調整個人狀態，不過因為實在是太熱了，無法完全發揮到最好。」

接下來楊宗樺要飛往中國大陸成都參加挑戰賽，規劃接下來單雙打賽事都會盡量去參加，也希望能找到合適的雙打搭擋，積極力拚雙打賽事。

日本好手德田廉大收下今年台塑盃男網賽第二站單打冠軍。（海碩整合行銷提供）

德田廉大在這兩周台塑盃賽事大有斬獲，上周收下雙打亞軍、本週笑捧單打冠軍，可說是大贏家，他對此表示：「去年和楊宗樺交手時輸得蠻慘的，當時以1：6、2：6敗陣下來，今天自己在底線上發揮得很不錯，尤其是反拍打出很多致勝球。」

德田廉大之前因傷休養2個多月，這回來台參賽就拿下個人今年首冠，對他來說意義非凡，「這兩周真的很累，但我很滿意自己表現，這座冠軍也會是我相當難忘的回憶！」

2019年台塑盃國際職業網球錦標賽明天起展開精彩的第三站，換女子賽事登場，由「台塑之星」李亞軒領軍，徐竫雯、楊亞依將尋求把冠軍金盃留在台灣，歡迎球迷朋友到台北市網球中心替選手加油。

(中時電子報)