國民黨全代會28日上午在新北市板橋體育館舉行，會中推舉高雄市長韓國瑜為國民黨總統參選人，但地主新北市長侯友宜卻缺席全代會場，遭網友砲轟「不知輕重」。侯友宜受訪時四兩撥千斤稱，行程都是在全代會還沒公開之前就已經安排好了，當市長就是要把市政工作做好，才有辦法去支持、支援其他候選人。

鴻海創辦人郭台銘目前人在國外，侯友宜也因市政行程缺席全代會，國民黨初選整合難關重重。侯今解釋，行程都是市民非常重要的活動領域，讓大家有個安居樂業的好地方，所以上午才會特別來汐止參加這4項活動，緊接著下午到傍晚還有淡水、獅子會行程。

而侯友宜上午在臉書po出汐止市政行程文章後，原本發文僅約300則回應，下午迅速遭到洗板，不少網友砲轟他「不知輕重」，媒體詢問沒參加全代會是否有心結或特殊意義？侯再度澄清沒有其他想法，一切都是以市政工作為最主要，相信大家都能夠體諒。

值得注意的是，侯友宜過去受新北前市長朱立倫提攜，但初選時朱立倫與韓國瑜同台競爭，侯在韓國瑜勝出後也遲未表態，遭外界質疑「不團結」。侯友宜則解釋，目前以市政為重，只有先做好市政，後續才能去支持候選人，並獲得勝選。

侯友宜強調，他現在是當市長的角色，所以一切都是回歸到市政議題，把市政工作做好，才是最重要的本，把本顧好，才有辦法能力去支持、支援哪一個人，才有意義。

(中時 )