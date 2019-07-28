私菸案偵辦中，捲入其中的華航高層一一曝光，外界赫然發現一架華航飛機竟然寄生多少綠營人士。台北市議員徐弘庭日前揭露，寄生華航的3位綠色權貴後，再度盤點連4位落選議員、民進黨籍前立委也佔好佔滿肥缺，他消遣「華航飛出去，民進黨人進來，台灣發大財！？」

徐弘庭日前在臉書貼文「寄生華航第二集」，大酸綠色權貴，幸福真的是越分享越多！原來都計畫好了！他指出，寄生華航第二集由民進黨籍前立委、落選的議員接力領銜主演，演員陣容分別有以下4人：

1.華旅網際旅行社董事長 今年7月從謝欣霓(民進黨籍前立委)換成去年九合一落選的高雄市議員周玲妏、2.華儲股份有限公司董事長陳宗義 (民進黨籍前立委)、3.桃園航勤股份有限公司董事長郭榮宗 (民進黨籍前立委)、4.華夏航科國際股份有限公司董事長 趙麟 (陳水扁同學、駐史瓦濟蘭大使)。

徐弘庭說，加上此前提到的主導專機任務曾任邱義仁機要的資深副總羅雅美、負責免稅品的空品部副總邱彰信(立委邱議瑩的弟弟)、華膳空廚董事長葉菊蘭(民進黨國母)3人，現在看起來民進黨的寄生華航，主要演員都列了那麼多人了…不知道配角、臨時演員還有多少…。徐弘庭最後用一句話大酸寄生華航現象，「華航飛出去，民進黨人進來，台灣發大財！？」

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(中時電子報)