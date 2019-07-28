香港民陣示威者轉戰中聯辦 與防暴警察對峙 18:222019/07/28 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港示威者與警方對峙。（取自東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【臉書直播】香港遊行（路線：中環遮打花園至上環孫中山紀念公園） 香港民陣21日發起遊行，最終部份示威者轉戰中聯辦，並與防暴警於上環一帶發生衝突，警方施放多枚催淚彈、橡膠子彈及海綿彈等。有團體今(28)日發起「全城追究上環開槍大遊行」，反對警方於當日向示威者開槍。 約晚間6時，部分集會人士在中聯辦外，防暴警與示威者隔街對峙，警方於西邊街舉起黃旗，呼籲示威者不要越過防線。現場警方指，有可能會施放催淚彈。在對峙現場，有一名身穿黑衣的男子被警方帶走。有速龍小隊已抵德輔道西電車路，在中聯辦附近增援。 (中時 ) #警方 #示威 #中聯辦 #防暴 #上環 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港示威 川普誇習處理負責任 04:092019/07/24 話題觀察 衝突不斷 前保安局長：勿逼駐港部隊出動 04:092019/07/24 話題觀察 台塑六輕正丁醇廠環評 環委挺環團主張 18:482019/07/24 生活 涉721衝擊中聯辦 港28歲男遭拘捕 17:562019/07/26 兩岸 防暴警察清場推進 數百示威者退守至元朗站附近 20:512019/07/27 兩岸 防暴警攻入元朗站混戰噴胡椒水 示威者滅火器還擊 22:352019/07/27 兩岸 中聯辦加強布防 外圍架設水馬 10:022019/07/28 兩岸 中聯辦用「透明膠箱」護國徽 警員加強巡邏 13:512019/07/28 兩岸 港機場老翁遭堵路辱罵 視頻瘋傳重傷示威形象 13:482019/07/28 兩岸 部分示威者往中聯辦前進 防暴警察佈防戒備 17:292019/07/28 兩岸 兩岸熱門新聞 陸以稀土威脅美？ 媒體鼓噪後真凶出現了 - 兩岸 港機場老翁遭堵路辱罵 視頻瘋傳重傷示威形象 - 兩岸 陸殲-31仿效美F-35 拚一魚三吃 - 日報 陸國務院明日舉行記者會 說明香港當前局勢 - 兩岸 - 中時 香港民陣示威者轉戰中聯辦 與防暴警察對峙 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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