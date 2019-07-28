【臉書直播】香港遊行（路線：中環遮打花園至上環孫中山紀念公園）

香港民陣21日發起遊行，最終部份示威者轉戰中聯辦，並與防暴警於上環一帶發生衝突，警方施放多枚催淚彈、橡膠子彈及海綿彈等。有團體今(28)日發起「全城追究上環開槍大遊行」，反對警方於當日向示威者開槍。

約晚間6時，部分集會人士在中聯辦外，防暴警與示威者隔街對峙，警方於西邊街舉起黃旗，呼籲示威者不要越過防線。現場警方指，有可能會施放催淚彈。在對峙現場，有一名身穿黑衣的男子被警方帶走。有速龍小隊已抵德輔道西電車路，在中聯辦附近增援。

(中時 )