黃鐙輝近日剛從韓國錄《綜藝玩很大》回台，他28日受訪透露，為大愛新戲學了2個月的紫微斗數，雖然之前曾預言入圍金曲獎歌后的李千娜「運勢很旺」，結果慘遭滑鐵盧，被笑「兩光仙」，他在韓國錄影仍不忘趁空檔為隊員算命，雖然趣味為主，但他透露將紫微斗數視為人生的參考書。

黃鐙輝紫微斗數學習時間雖短，但很有領悟，「透過紫微斗數這個大數據，我明白自己的缺點，還能避免運勢不好時跌太重，或是大運來了，更加努力把握機會。對我來說，就像是人生的參考書，該進攻、防守的人生參考書。」太過「信命」是否影響工作？他連忙解釋，「它（命運）好歸好，就算它很好，不一定會擁有；就算它不好，也不一定會沒有，一切都看個人努力。」

黃鐙輝這幾年能玩又能演，在綜藝及戲劇都有不錯表現，前陣子與蔡振南、巫建和合拍茄子蛋MV〈Happy!!! 運將情歌〉，演技獲得網友們一致肯定，許多人大讚「在裡面沒有黃鐙輝，只有過得很苦的計程車司機。」甚至表示，「在他身上，看到我開計程車爸爸的影子。」如何揣摩演技，他透露，「我以生命經驗融入，因為不是科班出身，所以習慣用生命經驗再延伸角色。」

(中時 )