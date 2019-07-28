為期1個月的「2019竹塹國樂節」28日在星馬港台4地國樂團合力演出下，畫下完美句點，由於竹塹國樂節明年將邁入第10年，新竹市長林智堅昨天在閉幕儀式中當場宣布，2020年新竹市將盛大舉辦，讓國樂成為幸福城市的藝文品牌。

林智堅昨天在閉幕會中特別頒獎感謝新竹青年國樂團藝術總監劉江濱，他說，劉江濱是「竹市國樂推手」，深耕於新竹25年，不僅創辦竹塹國樂節，更帶領新竹青年國樂團享譽國際，並協助創設水源國小、光武國中國樂團，他指導的8所學校國樂團，從國小到大學都有他的學生，並且在全國音樂比賽中屢獲佳績。

林智堅指出，竹塹國樂節自2011年開辦已屆9年，至今吸引13.5萬樂迷前來聆聽欣賞，是全國國樂迷每年引頸企盼的藝術盛事，除了每年參與人數穩定成長，更將國樂由室內表演推廣至戶外演出，並融入親子元素，讓更多民眾了解國樂，帶動城市藝文發展風氣。

市府表示，今的竹塹國樂節從7月6日到7月28日，共計推出14場系列活動，吸引1.5萬人次參與，並集結海內外16組國樂團隊、7所在地校園樂團及名指揮家登台演出，同時在文化局協力下，擴展至文化局水景廣場、將軍村與北大公園等戶外場地舉辦。

昨天的閉幕音樂會《聚菁匯城》，是由劉江濱指揮，包括有馬來西亞禾樂實驗樂團、香港演藝學院中樂團、新加坡國家青年華樂團、新加坡南洋藝術學院及新竹青年國樂團團員合力演出與4地有關的樂曲。

演出中另邀請二胡名家楊雪演譯《太陽祭》，陣容龐大、實力堅強，精彩的為今年14場竹塹國樂節活動畫下完美句點。

(中時 )