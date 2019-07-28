加拿大繪本大師傑洛米坦卡(Jeremy Tankard)親自為台南囝仔說英語故事、分享創作歷程。(台南市二官辦提供)

全國唯一一場，加拿大繪本大師傑洛米坦卡(Jeremy Tankard)親自為台南囝仔說英語故事、分享創作歷程，以行動支持台南市政府推廣英語閱讀理念，現場湧進500多人，爭睹國際知名繪本創作者的風采。

主辦單位台南市政府第二官方語言專案辦公室表示，美國學樂集團（scholastic)特別邀請現居加拿大的傑洛米坦卡來台南參與英語推廣活動。Jeremy從2007年出版第一本繪本「Grumpy Bird」(暫譯：愛生氣的鳥)，即獲得矚目；2009年出版「Boo Hoo Bird」(暫譯： 愛哭的鳥)被美國Parents Magazine（暫譯：親子雜誌）評選為當年最佳童書之一，同年獲加拿大亮柳獎(Shining Willow Award)。

活動當天，Jeremy Tankard以逗趣口吻敘說自己創作繪本「Grumpy Bird」故事，現場家長與孩子聽得津津有味。Scholastic 台灣區總經理董欣佳表示，這本初次啼聲作品因美國華爾街日報、洛杉磯時報等媒體報導而受矚目。內容描寫主角 Grumpy Bird暴怒行為，借鏡現實生活孩子的喜怒情緒，受到國內外家長、學童喜愛。

董欣佳說，台南說故事場次是Jeremy Tankard首度一邊繪畫、一邊說英語故事給孩子聽，現場更加碼說『Sleep Bird』 和『Hungry Bird』的故事，觀眾相當幸運。二官辦表示，除了Jeremy Tankard講座外，另也邀請知名親子部落客大方分享如何教孩子學好英語的撇步，歡迎有興趣民眾盡速報名，以免向隅。

(中時 )