今年大學考試分發入學招生網路選填志願到今天下午4時30分結束，共有共4萬2604人完成登記，各大學共要招3萬4576人，預估錄取率81.16％，比去年的90.88％大降9.72個百分點，是史上最低，預定8月7日上午8時放榜。
依分發會資料顯示，今年共有63校、1874個系組參與招生，加上其它管道回流名額1萬1個後，考試入學分發管道最後總名額為3萬4576個，比去年減少5687個，是歷年最低。
今年大考分發從7月24日到28日下午4時30分上網選填志願，最後共4萬2604人完成登記，預估錄取率是81.16％，是近年來罕見的錄取率不到9成。分發會表示，今年報名指考的人數跟去年差不多，但各校招生名額卻大減14％，導致錄取率大幅下降。
根據過去資料，101年的大考分發錄取率是88％，之後102年到107年都超過9成，甚至在105年時還達到97.11％的最高峰，可說「人人可進大學」。不過今年錄取率只剩81.16％，掉到9成以下，跟教育部管控大學錄取名額有關。
(中時 )
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