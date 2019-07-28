隨著最後一個合龍節段混凝土的澆築，中寮鐵路寮國瑯勃拉邦湄公河特大橋28日成功合龍，實現全橋貫通，比計畫工期提前7個月。

瑯勃拉邦湄公河特大橋位於世界文化遺產瑯勃拉邦古城北部，橫跨流經寮國全境的湄公河，全長1458.9米，共計34跨，5個主橋墩均位於湄公河中，為全線施工難度最大、技術最複雜的橋樑。

中寮鐵路建設和運營的老中鐵路有限公司表示，自2017年6月29日開工以來，瑯勃拉邦湄公河特大橋建設、施工、設計、監理等參建單位，面對湄公河河水較深、河流湍急、雨季水位漲勢兇猛、河床無覆蓋層、水下基礎爆破開挖難度大等不利條件，解決了施工中遇到的技術難題，克服重重困難，經歷25個月的艱辛努力，提前7個月完成大橋合龍任務，為2021年12月鐵路全線開通奠定了堅實基礎。

中寮鐵路兩座跨湄公河特大橋施工的中國中鐵八局表示，另一座跨湄公河特大橋——班納漢湄公河特大橋工程目前正順利推進，也計畫於年內完工。

(旺報 )