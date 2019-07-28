台北國際打擊樂夏令營，今年共有150名台灣、國際學生參與。（擊樂文教基金會提供）

讓台灣成為全球打擊樂重鎮，擊樂家朱宗慶從青年扎根做起，他所創辦的台北國際打擊樂夏令營，至今邁入第20年，已成為全球少數具有規模的打擊樂營，朱宗慶表示，雖然參與的學子只參與短短的一周，卻能對人生產生影響，「不管是和大師學習，或是和同儕間的相處與彼此觀摩，都會成為音樂之路，特別的閱歷，視野會被打開來，這是學音樂重要的一環。」

朱宗慶認為，音樂教育除了培養頂尖演奏人才，「如何讓音樂成為人生中的一部分，也是很重要的事。」

今（28）日開幕式會場，自世界各地而來的擊樂大師遠道而來，包括法國史特拉斯堡音樂院打擊樂學系的系主任艾曼紐．賽瓊奈、打擊樂家西兒薇．芮娜、日本太鼓大師長谷川義、美國爵士鼓手琳賽．愛兒卡普等，其中艾曼紐．賽瓊奈表示：「台灣已是打擊樂的重鎮，已迫不急待要與學員們一起練習、分享擊樂演奏的技巧和美好。」

朱宗慶表示，他從奧地利國立維也納音樂院畢業回國的時候，熱切地想和台灣人分享打擊樂，當時做了很多實驗型、劇場型、推廣型等演出，也舉辦台灣國際打擊樂節，「慢慢地，觀眾建立了自己的喜好，體會打擊樂的多元性，同時我也思考，這些國外大師來台演奏完畢，就這樣離開太可惜了，如何延續打擊樂節的能量，並在台灣扎根，是我所思考的事。」

因此，這股自台灣國際打擊樂節延續下來的能量，成為向下扎根的台北國際打擊樂夏令營，即使中間一度傳出停辦，但為了殷切期盼的學子們，團隊仍一辦20年不停歇，也因為對學員的輔導機制完整，加上每年都有不同的課程和師資，成為獨一無二的打擊樂營。

今年重點主題課程包括鍵盤合奏、擊樂合奏、日本太鼓、爵士鼓，由艾曼紐．賽瓊奈、西兒薇．芮娜、長谷川義、琳賽．愛兒卡普帶領學員討論、學習演奏技巧。此外，肢體表演訓練、跨領域交流項目則有呼拉圈、競技疊杯、鼓棒有氧、說唱藝術、接觸雜耍、歌仔戲等。最後將於8月4日，在北藝大音樂廳舉辦音樂會，與觀眾分享學習收穫。

(中時 )