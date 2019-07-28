中職明星賽去年廣受好評的「雷射肩大賽」再度登場，意外展現王勝偉與陳江和的好感情。王勝偉前4球機會僅獲得2分，陳江和看不下去站在本壘當「人肉標靶」，不過王勝偉卻越丟越歪，最後遺憾落敗。不過結束後兩人在場上互比愛心，王勝偉也在賽後表示，「我捨不得打他啦！」

升級版「超級雷射肩」邀請內、外野手挑戰，每人有6球機會將求長傳至本壘板的標靶，由藍寅倫、王勝偉、林哲瑄，以及遞補的王正棠共4人參賽。

「紅龜」陳江河走上前自願當作人肉標靶。（截自CPBL TV）

王勝偉前4球僅1球擊中標靶，眼看就要落敗，同對好友「紅龜」陳江河走上前自願當作人肉標靶，希望幫助王勝偉更容易瞄準目標，不過王勝偉剩下2球越丟越歪，最終就以2分不敵以8分奪得冠軍的王正棠。

賽後王勝偉笑說很享受這次的比賽，身為內野手沒機會從外野丟這麼遠，要丟好、丟準、丟快真的不容易，自己甚至為了這個比賽準備1、2週。對於好友走上前成為標靶，王勝偉笑說，「我捨不得丟他啦，沒看到後面2顆都丟歪！」比賽結束後兩人還在球場內互比大愛心，「勝龜連線」放閃讓球迷全笑歪。

因為陳鏞基受傷而遞補參賽的王正棠，6球內命中4球，以8分奪得比賽冠軍，他表示根本沒有在練習，可能因為其他學長都是外野手，臂力比較強都丟很高，自己是內野手都是一個彈跳後才擊中標靶，反而丟滿準的，很意外奪得冠軍。藍寅倫以5分拿下亞軍，王勝偉與林哲瑄則是各拿下2分。

明星賽同樣結合公益活動，今年3項技術挑戰賽，選手們共累積125克黃金，臺灣銀行加碼至160克黃金，將平分捐給伊甸基金會與世界展望會。

(中時電子報)