大陸文化和旅遊部28日公布了第一批鄉村旅遊重點村名單，包括北京市密雲區古北口鎮古北口村在內的320個村莊榜上有名。名單由文化和旅遊部、國家發改委共同遴選推出。

28日，全國鄉村旅遊（民宿）工作現場會在四川成都舉行，會議指出，要聚焦「產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕」目標，主動擔當，開拓創新，促進鄉村旅遊提質增效，服務鄉村振興戰略。會議提出，將對全國鄉村旅遊重點村提供專項金融支持，未來5年，中國農行將向全國旅遊重點村提供1000億元（人民幣，下同）意向性信用額度。

本次會上還發布了《全國鄉村旅遊發展監測報告（2019年上半年）》，顯示今年上半年鄉村旅遊總人次達15.1億次，同比增加10.2％；總收入0.86兆元，同比增加11.7％。截至2019年6月底，鄉村旅遊就業總人數886萬人，同比增加7.6％。

(旺報 )