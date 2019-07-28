高雄市本土登革熱疫情擴大！近日病例出現在前鎮、旗津、三民等區，今（28）日下午輪到鳳山區新增1例，疾病管制署公布個案是鳳山區龍成里50多歲女性，感染源研判在住家周邊。

今天新增個案近期沒有出國史，7月18日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，在第2次就醫時通報，7月23日檢驗結果被判需要等待第2次採樣，今天2採檢驗結果抗體陽轉，研判陽性，不過，個案目前已經出院返家。

個案活動地點以住家（鄰近鳳山五甲夜市）為主，平日也會到前鎮區瑞興市場（瑞隆里），初步判斷個案可能在住家周邊社區或活動地點前鎮區瑞隆里遭到感染，目前依照個案發病日及活動史研判在住家周邊感染可能性較高。

防疫人員預計明（29）日至鳳山區龍成里風險評估並持續安排高風險場所與列管點查核等工作。由於近日國內不少縣市午後降下豪大雨，疾管署呼籲，雨後1周為登革熱防治關鍵期，民眾應儘速清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

今年以來，國內累計62例本土登革熱病例，其中高雄市47例(三民區37例、前鎮區3例、左營區及鳳山區各2例、鼓山區、路竹區及旗津區各1例)，另有台南市15例。而境外移入增至257例、創下近10年同期最高。

(中時 )