以色列製的箭式3型(Arrow-3)反彈道攔截飛彈系統，在美國阿拉斯加州科亞迪克(Kodiak)的太平洋航太中心(Pacific Spaceport Complex)完成測試，確定箭式3型也具備外大氣層高度的彈道飛彈攔截能力。

防衛部落格(Defence-blog)報導，由於以色列國土不大，沒有多餘腹地與領空可以測試反彈道攔截系統的真實性能，只能尋求美國的協助，眾所週知，以色列和美國關係非比尋常，也就願意提供此等服務。以色列表示，這次測試等於是以色列飛彈防禦組（IMDO）和美國飛彈防禦局（MDA）的跨國合作，才能完成箭式3型的飛行試驗。在這回的飛彈試驗中，美國薩德攔截系統(THAAD)的AN-TPY2雷達也參與了測試，追蹤箭式3型的飛行路徑，證明了箭式3型具備攔截外大氣目標的能力。

事實上，美國不只為箭式3型提供測試場地，應該視為主要投資者，因為美國自2008年之後，每年都投入上千萬美元。

Israel, U.S. Conduct Test of Arrow 3 Anti-Ballistic Missile System

飛彈防禦局主任喬‧希爾(Jon Hill)說：「這成功的測試，標誌著箭式飛彈系統發展的重要里程碑，我們祝賀以色列的成功，同時也是一場相當不錯的跨國行業合作。我們致力於協助以色列政府提升其國家導彈防禦能力，保護以色列對抗層出不窮的新威脅。」

1991年海灣戰爭期間，以色列遭受多次來自伊拉克的飛毛腿飛彈轟炸，當時以色列依仗的是美國提供的愛國者2型防空系統攔截，愛國者也在該役中，證實自己的防禦效果。其實當時以色列已經研發了箭式1型飛彈，然後當年並沒有動用。之後以色列除了購買美國愛國者防空系統之外，也持續研發自己的攔截器，如今以色列的多層防禦系統在某些方面還比美國更全面一些，現在分成4部分：最低空的鐵穹防禦系統(Iron Dome)，攔截高度5~70公里；「大衛吊索」(David's Sling)，攔截高度40~160公里；箭式2型(Arrow-2)，攔截高度90~150公里，還有就是這一次測試的箭式3型(Arrow-3)，攔截高度還不確定，可能在300公里。

(中時電子報)