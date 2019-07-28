「客鼓鳴心──鼓王爭霸戰」，吸引全台共24隊好手前來爭冠，經過一整天的賽事，社會組由聲色拔仔響富源勇奪冠軍寶座；學生組部分則由南庄翔飛獅鼓陣-少年英雄戰鼓隊拿下冠軍。（花蓮縣政府提供）

花蓮客家庄年度盛會2019年「客鼓鳴心──鼓王爭霸戰」於28日在瑞穗鄉富源國小開鑼囉，來自全台共24隊好手齊聚花蓮，爭奪鼓王寶座，大夥並肩飆鼓。今年社會組由聲色拔仔響富源勇奪冠軍寶座；學生組部分則由南庄翔飛獅鼓陣-少年英雄戰鼓隊拿下冠軍。

鼓王爭霸源於慶祝保安宮城隍爺聖誕夜巡活動，自2010年客家事務處創建後，即向客委會爭取經費，擴大賽事，成為全國性比賽。活動由花蓮縣政府主辦，客委會指導、並由縣府客家事務處承辦。今日於瑞穗富源國小開打！至上午9點一路嗨到傍晚5點。

參賽共有24隊全台好手，其中社會組共11隊，最終由聲色拔仔響富源勇奪冠軍寶座，抱回獎座及高額獎金；學生組則由南庄翔飛獅鼓陣-少年英雄戰鼓隊登上鼓王寶座。

花蓮縣長徐榛蔚上任後，致力於客家文化的推廣，將客家傳統精髓融入觀光資源，近日舉辦的「客庄小旅行」，讓西部遊客充分體驗花蓮客家庄的樸實美好。徐榛蔚表示，感謝各界的支持與參與，讓活動得以圓滿，也享受到振奮人心的鼓聲與客家風情。

賽事之外，中場休息邀請「客家童謠DoReMi」、「花蓮縣客屬會瑞穗分會舞蹈班」及「鳳林客家歌謠班」帶來精彩的客家歌謠、舞蹈演出。視聽享受外「客家產業嘉年華」也準備了輕便客家美食與伴手禮供鄉親挑選；「客家小學堂」闖關活動增進參與感，教大家一同說客語。現場更加碼送出iPhone XR及50吋電視等大獎，讓鄉親們有吃又有拿，不虛此行。

(中時 )