為關懷關懷失智患者與照護者，富邦人壽與商周集團27日在台中舉辦「新手失智家庭分享會」藉由醫師專家的專業作伴、個案家屬的經驗分享，與新手失智照護者互動交流，獲得專業知識與支持能量。（馮惠宜翻攝）

失智症並非老人專利！富邦人壽與商周集團27日在台中舉辦「新手失智家庭分享會」，特別聚焦在年輕型失智症，除請醫師和專家提升大眾對失智症病識感，也請來患者與家屬分享；26歲的伍如琳回憶媽媽55歲就出現失智前兆，醫師則建議，可以透過多動腦、多運動、多與人互動來預防。

根據衛福部調查，台灣截至2018年失智症患者已超過28萬人；為關懷關懷失智患者與照護者，富邦人壽與商周集團27日在台中舉辦「新手失智家庭分享會」，邀請中山醫學大學附設醫院身心科主治醫師賴德仁，及台灣失智症協會副秘書長李會珍，分享醫學資訊，年輕型失智患者家屬伍如琳也現身分享經驗。

賴德仁表示，年輕型失智症病因之一來自遺傳性的家族病史，如有前期病徵出現，建議可以先透過基因檢測初步判斷是否罹病；但要特別提醒的是，年輕型失智症病狀多樣絕不可輕忽，建議可以透過多動腦、多運動、多與人互動來預防。

值得注意的是年輕型失智症相較於老年型失智症病程進展快速，且患者通常是家中的重要支柱、經濟來源或決策者，因此照護者多為配偶或子女，他們的心情調適在照護之路上就更顯重要。

李會珍表示，許多年輕型失智症患者容易被判定為精神或憂鬱相關疾病，使得照護資源無法跟上，家屬總是繞了一大圈才回到失智照護的正軌上。

現身分享的病友家屬伍如琳回想，其實媽媽早在55歲時年已有失智前兆，像是性情改變、生活障礙、注意力降低，且常反覆發問，甚至出現物件歸類錯亂的狀況，直到1年前才確診。

她陪伴媽媽身旁近三年的時間，這段日子裡，她清楚知道穩定媽媽的心理情緒最為重要，因此她安排了園藝手作活動，陪著媽媽拿起鏟子鬆土，一起欣賞花草舒緩身心，讓她心情沉澱許多。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，失智症是國人應共同面對的社會議題，富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，舉辦關懷新手家庭失智分享會，不僅給予新手照護者能量與支持，也希望大眾對失智症有正確的認知。

(中時 )