國民黨全代會今正式提名高雄市長韓國瑜為2020總統參選人。前太陽花成員妖西直指，韓流那麼旺，2020蔡英文幾乎必敗！

妖西在臉書指出，即使很多專文都明確點出韓流崛起的原因，蔡陣營和支持者一直到目前為止還是沒有辦法面對問題並且解決問題，只會整天嘲諷。韓國瑜固然有過人之處，但韓流會那麼旺，根本原因還是出在蔡英文總統身上。韓流終究只是反蔡運動的副產品，蔡英文的黨國藍腦和不接地氣才是問題。

妖西點出，照目前的情勢發展，喜樂島可能會是泛綠諸多政黨中，除民進黨外唯一打算推出總統參選人的政黨。在蔡英文幾乎必敗的情況下，綠營絕對不是沒有人才，比蔡英文優秀又有才幹的人很多，努力推出優質候選人，讓泛綠選民有不同的選擇。

妖西還在底下留言說；「照目前情況，韓很可能贏啊。」網友回說：「幾乎就是贏了！韓上蔡下，國民黨新舊交替XD。」、「沒有，英派支持者一直覺得韓出來是個笑話，根本是保送蔡！真的喔，他們現在覺得韓太好打了。」

也有網友認為，「不要以為韓不會當選？看看高雄。」、「所有的敵人不就是蔡自己製造出來的嗎？從最早的同性婚姻開始，就馬上樹立765萬的敵人，直到最近的閹割公投法，再樹立最支持她的本土選民至少500萬人，光是這些人至少超過一半以上人口，試問蔡英文憑什麼贏得2020？」、「蔡有多爛，韓流就有多旺！」

(中時電子報)