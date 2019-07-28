明德水庫公益長泳嘉年華活動28日盛大展開。（何冠嫻攝）

中華民國成人游泳協會捐贈救生艇，提升苗栗縣海上救生裝備。（何冠嫻攝）

今年明德水庫長泳嘉年華首度結合公益活動，28日盛大展開，中華民國成人游泳協會除捐贈IRB救生艇給苗栗縣水上救生救難協會外，更各捐款6萬元給台北市鄒新和教育基金會、頭屋鄉公所急難救助金、新竹縣竹東鎮生命線協會等單位，照顧水上愛好者安全外，也顧及陸上的社會角落。

來自全國各地的1800位游泳好手28日一早紛紛聚集頭屋鄉明德水庫，見證溫馨公益捐贈儀式外，眾人在鳴笛後下水挑戰全程2.5公里長泳，環繞日新島見識頭屋明德水庫周邊山光水色，現場還有縣內農特產品及頭屋在地店家設攤提供試吃與購物優惠方案，以及多項精彩表演、獎項豐富的摸彩活動，讓民眾置身純樸山水風情中享受道地客家美食與熱情，更帶動頭屋商機行銷在地特色。

中華民國成人游泳協會28日捐贈救生艇予苗栗縣水上救生救難協會，中華民國成人游泳協會總會理事長曾麗卿表示，竹南龍鳳漁港為迷人水域，是衝浪、風浪板玩家眼中「西海岸條件最好的地點」，但至今仍無足夠的海上救生裝備，盼能藉此加強海岸巡守，即時搶救生命，提升海上救生能力。

另，中華民國成人游泳協會同時也為社會弱勢團體募款，捐贈各6萬元給台北市鄒新和教育基金會、頭屋鄉公所急難救助金、新竹縣竹東鎮生命線協會等3單位，溫暖社會角落。

(中時 )