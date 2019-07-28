草屯長老教會為歡慶建會120周年，舉辦別開生面的減重活動，除有團體減重120公斤計劃，更特別的是減重多少公斤，甩去多少肉，頒給多少公斤豬肉當獎品，今28日成果發表會時，就有減重第一名男生余子傑和女生林愛雪各獲頒10.5公斤及4.6公斤的豬肉，成為最受矚目的焦點。
草屯長老教會基於聖經上說「…你們的身體是上帝的殿…上帝要住在你們裏面…因為他用重價買了你們。所以，你們要用身體來榮耀上帝。」在歡慶120周年特舉辦「為耶穌珍惜健康～減重等著您」，宗教的力量果然讓人不可思議，122位教友減重成果達235.1 公斤，達到兩倍的目標！
草屯長老教會的減重成果發表會由該會長老李世昌主持，縣議員李洲忠也應邀列席；李長老指出，減重要讓大家斤斤計較，是為邁向健康人生，但沒想到成果突破預期，活動總報名139人，有122人，在3個內完成最後測量，總計減去235.1 公斤，達兩倍目標。
南基醫院營養師周孟穎指，教導會友正確飲食與運動的觀念，是要促進信徒身體更健康，所以這次活動不只是減去體重，重要的是要讓大家邁向健康、延長壽命以及遠離疾病，沒想到成果如此豐碩。
在成果發表會後，大會特別頒獎給減重10.5公斤獲男性第一名的余子傑，還有減重4.6公斤獲女性第一的林愛雪，各頒給甩去幾斤肉，就頒給幾斤重的豬肉，深具創意。
余子傑也透露減重成功的秘訣，他說其實飲食都正常，只是，儘可能清淡，戒澱粉類、飯少吃、多喝水、多吃青菜，少吃油炸物、雞、魚、肉可減量正常食用，但每周至少要運動3次，每次35分鐘以上。
林愛雪則表示，她是癌症患者，因服藥體重不斷增加，參加減班後，改變以往飲食習慣，儘量清淡，早餐吃燕麥片、水煮蛋，最重要的是早晚都運動，走路不間斷，結果體重不再增加又瘦身4.6公斤。
(中時 )
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