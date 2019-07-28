▲草屯長老教會減重女生第一名林愛雪（右）獲頒獎金和獎狀。（楊樹煌攝）

▲甩去多少肉，頒給多少公斤豬肉當獎品，減重冠軍余子傑和林愛雪各獲頒10.5公斤及4.6公斤豬肉，成為最受矚目的焦點。（楊樹煌攝）

▲草屯長老教會減重成果發表會及別開生面又創意的減多少重獲頒多少豬肉。（楊樹煌攝）

▲草屯長老教會減重成果發表會，列席的縣議員李洲忠說，看大家都減重成功他也要來減重了。（楊樹煌攝）

草屯長老教會為歡慶建會120周年，舉辦別開生面的減重活動，除有團體減重120公斤計劃，更特別的是減重多少公斤，甩去多少肉，頒給多少公斤豬肉當獎品，今28日成果發表會時，就有減重第一名男生余子傑和女生林愛雪各獲頒10.5公斤及4.6公斤的豬肉，成為最受矚目的焦點。

草屯長老教會基於聖經上說「…你們的身體是上帝的殿…上帝要住在你們裏面…因為他用重價買了你們。所以，你們要用身體來榮耀上帝。」在歡慶120周年特舉辦「為耶穌珍惜健康～減重等著您」，宗教的力量果然讓人不可思議，122位教友減重成果達235.1 公斤，達到兩倍的目標！

草屯長老教會的減重成果發表會由該會長老李世昌主持，縣議員李洲忠也應邀列席；李長老指出，減重要讓大家斤斤計較，是為邁向健康人生，但沒想到成果突破預期，活動總報名139人，有122人，在3個內完成最後測量，總計減去235.1 公斤，達兩倍目標。

南基醫院營養師周孟穎指，教導會友正確飲食與運動的觀念，是要促進信徒身體更健康，所以這次活動不只是減去體重，重要的是要讓大家邁向健康、延長壽命以及遠離疾病，沒想到成果如此豐碩。

在成果發表會後，大會特別頒獎給減重10.5公斤獲男性第一名的余子傑，還有減重4.6公斤獲女性第一的林愛雪，各頒給甩去幾斤肉，就頒給幾斤重的豬肉，深具創意。

余子傑也透露減重成功的秘訣，他說其實飲食都正常，只是，儘可能清淡，戒澱粉類、飯少吃、多喝水、多吃青菜，少吃油炸物、雞、魚、肉可減量正常食用，但每周至少要運動3次，每次35分鐘以上。

林愛雪則表示，她是癌症患者，因服藥體重不斷增加，參加減班後，改變以往飲食習慣，儘量清淡，早餐吃燕麥片、水煮蛋，最重要的是早晚都運動，走路不間斷，結果體重不再增加又瘦身4.6公斤。

(中時 )