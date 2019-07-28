專機任務專案負責人、部門主管與菸品銷售數量。（華航提供）

華航努力找證據，交通部滿意了嗎？今(28)日再公布14筆專機菸品銷售數字，追溯日期已查到2006年陳水扁任內，交通對此作出回應了。交通部次長王國材說，華航這兩天有用心在查，不過，他仍要求要繼續努力查，直到真相大白。

中央社報導，華航今天共公布2006年至今共14年的資料，連同25日公布擔任總統專機時的免稅菸品銷售紀錄，24次總統專機任務共銷售了逾4萬條菸品。

交通部次長王國材身兼航發會董事長，而航發會是華航最大股東，他今受訪時說，肯定華航這兩天有用心在查。不過，王國材指出，華航曾對外講總統專機勤務菸品是歷史共業，這也讓所有歷任總統被質疑，因此交通部要求一定要真相大白，並要求華航繼續努力清查，且一定要有證據，不能僅憑老員工記憶。

他上周提到，只有真相清楚時改革才有用，華航一定要找出從何時開始，讓違規的事情變成正常流程且無數量限制，找出始作俑者很重要。

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(中時電子報)