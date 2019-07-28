香港民陣21日發起遊行，最終部份示威者轉戰中聯辦，並與防暴警於上環一帶發生衝突，警方施放多枚催淚彈、橡膠子彈及海綿彈等。有團體今(28)日發起「全城追究上環開槍大遊行」，反對警方於當日向示威者開槍。

有大批防暴警察到中聯辦一帶增援，現時有大量防暴警與示威者在西區警署對外、中聯辦對開的干諾道西，兩邊對峙。部份西區警署外十字路口的防暴警突向干諾道西方向跑去，有在場傳媒跟隨，其餘防暴警隨即從後持長盾，將部份傳媒推往干諾道西。

約晚間6時半，西邊街至中聯辦一段德輔道西已站滿防暴警員，距離數十米外有示威者以膠欄杆築成防線，雙方暫未有行動。而在西邊街聚集的民眾未有散去，部份人是區內居民。

約晚間7時，由於有示威者在干諾道西對峙現時，向警方防線投擲物品，防暴警舉紅旗示警。要求停止衝擊。三分鐘內，警方於干諾道西由黃旗轉至紅旗及舉黑旗，並隨即發射多枚催淚彈。但示威者無意圖離開。

警方公告，一批示威者集結在西區警署附近一帶馬路，向警察防線投擲磚頭。鑑於現場情況正在急劇惡化，警方現正由西向東進行驅散行動，並施放催淚煙。警方呼籲，在場人士盡快離開，切勿衝擊警方防線。市民如非必要，切勿前往有關地區。

(中時 )