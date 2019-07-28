美國總統川普近日連番攻擊民主黨4名少數族裔民主黨女眾議員，歐巴馬政府的149名黑人前官員26日在《華盛頓郵報》發表連署文章，直指川普的種族歧視言論毒害美國民主，他們不會坐視不理，呼籲國民展示反種族主義及包容所有人的一面。

連署前官員發表名為《我們是非裔美國人，我們是愛國者，我們拒絕坐視不理》的文章，指種族歧視是美國的一部分，他們見證民眾攻擊前總統歐巴馬的合法性，現時種族歧視問題亦愈趨嚴重。連署人支持被川普攻擊的女眾議員，直指川普只因她們的種族及不願在民主受破壞時保持沉默，就趕她們走，「沒有比這更不美國的事」。

文章續指，連署人對自己的移民背景感驕傲，他們是愛國者，對國家未來發展很有意見，要求在醫療、房屋、就學及就業有公平對待，會尊嚴地歡迎新美國人，繼續爭取推翻有種族主義基礎的刑事司法系統。連署人聲言不會對種族歧視、性別歧視、恐同性戀等坐視不理，呼籲政府官員、國會議員及總統參選人以種族平等原則出發，制訂可帶領美國邁向更民主的政策。

(中時 )