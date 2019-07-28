國安局私菸案爆發，讓民進黨「共犯結構」現形，從官股事業的皇親國戚，到小英身旁的侍衛室，有的搞錢，有的搞權，已到飢不擇食的地步，私菸案只是冰山一角，究竟還有多少未浮出檯面，恐怕才是大家想要的真相。

為了讓私菸案快速止血，蔡政府連日來快馬加鞭，除了懲處國安局長和總統府侍衛長等要員，還要華航趕快把過去的資料一併公布，就是要把私菸案打成「歷史共業」。

但就如就像柯P所說，大家更在意的是，蔡總統旁邊站的那些人，搶國營事業已經到了肆無忌憚的地步，而且那些蹭國家的，總統都沒有講話。不過柯P只說對了一半，小英不只沒講話，有許多還是自己安插的人馬。

這次的私菸案讓民眾驚覺原來交通部旗下泛官股事業，包含桃機公司、華航、桃勤公司，以及華航各子公司，都充滿民進黨政治酬庸色彩，就連民進黨出身的前副總統呂秀蓮都忍不住驚呼，她過去認識的這些人「怎麼都跑到華航去了」。

不只是交通部旗下事業，從財政部主管的金融機構、經濟部主管的國營事業，到農委會主管的財團法人，不管有沒有經驗，只要有人脈，什麼位置都可以去，去年九合一選後，民進黨迅速換下讓高雄市長韓國瑜一飛衝天的北農總經理吳音寧，但各事業安插自己人卻是變本加厲。

私菸案從華航出訪前送型錄預購、國安局行政官協助團購、到總統府派車運貨，每個環節必須要有縝密的「共犯結構」才可能完成，就算這是「歷史共業」，當年造業的政府都已被政黨論替，這次是不是也該輪到造業的蔡政府被換下來了？

(工商 )