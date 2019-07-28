網紅「吃屎哥」游兆霖27日時找上門單挑網紅「館長」陳之漢，雙方對戰規則為MMA標準規則，除非喊出投降，否則就算倒地也繼續攻擊。對戰中，「吃屎哥」連揮了幾下軟弱無力的拳頭，再大喊「九陰白骨爪」攻擊，館長共踹出11腳，直到「吃屎哥」哀號求饒。隔日，「吃屎哥」臉書PO出悲慘近況，更供出背後的藏鏡人，害他結果被揍。

對於自己被「吃屎哥」找上門單挑ㄧ事，館長曾在直播中表示，吃屎哥背後那群人不簡單；這次吃屎哥來單挑，後面也有人跟，不過他們看到現場有刑事組的人「就跑光了」。

「吃屎哥」28日在臉書PO文表示，他跟館長打完後，暫時無法走路，他也狀似回應地說，「我都是被光頭哥哥（陳俊傑）騙去買這本，豬公錢都給他了......結果被揍！」然後他也嘴上不饒人，狠酸雲林健美國手林志成和大陸拳王練喻軒根本沒勇氣出戰，「全部不是漢子」。

「吃屎哥」這篇PO文一出，馬上吸引許多網友來留言，「你是條好漢子 佩服你的勇氣」、「吃屎哥下一個要找誰單挑」、「可以開直播分享昨天的心情戰績 後續嗎？」不過也有不少人揶揄，「光頭葛格沒有叫你去挑釁館長吧？不要把善良的葛格拖下水好嗎」、「下半身以癱瘓 上半身還能繼續嗆聲」、「能活到現在也算是奇蹟」、「無法走路也是剛好而已」、「變成軟腳哥了」。

今天不吃屎!吃拳頭! feat.九陰白骨爪傳人 aka.吃屎哥（影/館長成吉思汗 YouTube）

事隔一日，吃屎哥打趣說，背後主使者是「光頭哥哥」。（圖／翻攝游兆霖臉書）

(中時電子報)